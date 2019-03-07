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Тело таксиста с ножевыми ранениями нашли в Новочеркасске

Тело таксиста с ножевыми ранениями нашли в Новочеркасске
В Новочеркасске обнаружили труп таксиста. Неизвестные зарезали его в ночь на 12 марта и бросили на улице Комарова. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.

По ночам мужчина, имея свой автомобиль «ВАЗ-21099», подрабатывал извозом. Известно, что в роковую ночь он взял заказ от кинотеатра «Космос» до кафе «Фламинго». Наутро его тело с ножевыми ранениями обнаружили прохожие. Машину правоохранители нашли буквально в нескольких кварталах.

Пока не известно, кто убил таксиста и с какой целью.

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