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Под Шахтами два человека пострадали в ДТП с кроссовером

Под Шахтами два человека пострадали в ДТП с кроссовером
Два человека пострадали в ДТП с кроссовером под Шахтами. Происшествие случилось в поселке Каменоломни 22 января около 16:00, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По предварительной информации, 43-летний водитель «Хендай Солярис» нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и столкнулся с кроссовером «Киа Спортэйдж», которым управлял 60-летний мужчина.

В результате травмы получили водитель «Хендай» и его 49-летняя пассажирка.
Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области
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