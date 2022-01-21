Под Шахтами два человека пострадали в ДТП с кроссовером
Два человека пострадали в ДТП с кроссовером под Шахтами. Происшествие случилось в поселке Каменоломни 22 января около 16:00, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
По предварительной информации, 43-летний водитель «Хендай Солярис» нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и столкнулся с кроссовером «Киа Спортэйдж», которым управлял 60-летний мужчина.
В результате травмы получили водитель «Хендай» и его 49-летняя пассажирка.