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Под Шахтами в массовом ДТП пострадали два человека

Под Шахтами в массовом ДТП пострадали два человека
Под Шахтами в массовом ДТП с участием маршрутки пострадали два человека. Происшествие случилось 10 февраля около 18.00 на автодороге Центр - Артем.

По информации DonDay Шахты, водитель маршрутного такси с пассажирами во время обгона не справился с управлением, выехал «встречку» и врезался в «Хендай Акцент». После этого «ГАЗель» отбросило на проезжавший мимо «ВАЗ-2109». От удара маршрутка перевернулась на бок.

- В результате случившегося пострадали водитель и пассажир «Хедай», - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Их доставили в медицинское учреждение.

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