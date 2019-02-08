Под Шахтами в массовом ДТП пострадали два человека



Под Шахтами в массовом ДТП с участием маршрутки пострадали два человека. Происшествие случилось 10 февраля около 18.00 на автодороге Центр - Артем.



По информации DonDay Шахты, водитель маршрутного такси с пассажирами во время обгона не справился с управлением, выехал «встречку» и врезался в «Хендай Акцент». После этого «ГАЗель» отбросило на проезжавший мимо «ВАЗ-2109». От удара маршрутка перевернулась на бок.



- В результате случившегося пострадали водитель и пассажир «Хедай», - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Их доставили в медицинское учреждение.