Под Сальском перевернулась «ГАЗель»: двое пострадали

Под Сальском водитель и пассажир «ГАЗели» пострадали в ДТП. Авария произошла 4 июля в районе села Сысоево-Александровского.Мужчина за рулем «ГАЗели» ехал по автодороге Котельниково - Песчанокопское. В районе 205-го километра грузовой автомобиль перевернулся на бок.Перевернуть машину на колеса самостоятельно они не смогли. Автомобилист вызвал на помощь спасателей. Прибывшие специалисты отключили аккумулятор и поставили машину в привычное положение.Водитель и пассажир при падении авто получили множество синяков и ссадин. Однако от помощи медиков они отказались, рассказали в ГКУ РО «РО ПСС».