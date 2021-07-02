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Под Сальском перевернулась «ГАЗель»: двое пострадали

Под Сальском перевернулась «ГАЗель»: двое пострадали
Под Сальском водитель и пассажир «ГАЗели» пострадали в ДТП. Авария произошла 4 июля в районе села Сысоево-Александровского.

Мужчина за рулем «ГАЗели» ехал по автодороге Котельниково - Песчанокопское. В районе 205-го километра грузовой автомобиль перевернулся на бок.

Перевернуть машину на колеса самостоятельно они не смогли. Автомобилист вызвал на помощь спасателей. Прибывшие специалисты отключили аккумулятор и поставили машину в привычное положение.

Водитель и пассажир при падении авто получили множество синяков и ссадин. Однако от помощи медиков они отказались, рассказали в ГКУ РО «РО ПСС».

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