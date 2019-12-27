Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В массовой аварии с участием двух «ГАЗелей» под Сальском пострадали три человека

В массовой аварии с участием двух «ГАЗелей» под Сальском пострадали три человека
Фото для иллюстрации: j.sibdepo.ru
На трассе под Сальском в ДТП пострадали три человека. Авария произошла утром 30 декабря.

По предварительным данным, 43-летний водитель «Мазды 6» двигался из Сальска в направлении Волгограда. Иномарка по касательной задела припаркованную «ГАЗель». В результате удара легковушка вылетела на встречную полосу, где врезалась в «ГАЗель Некст».
- В ДТП пострадали водитель и 39-летняя пассажирка «Мазды». Травмы также получил мужчина из «ГАЗели Некст», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Водитель «ГАЗели» место аварии покинул до прибытия сотрудников ГИБДД.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.