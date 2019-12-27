В массовой аварии с участием двух «ГАЗелей» под Сальском пострадали три человека



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На трассе под Сальском в ДТП пострадали три человека. Авария произошла утром 30 декабря.



По предварительным данным, 43-летний водитель «Мазды 6» двигался из Сальска в направлении Волгограда. Иномарка по касательной задела припаркованную «ГАЗель». В результате удара легковушка вылетела на встречную полосу, где врезалась в «ГАЗель Некст».

- В ДТП пострадали водитель и 39-летняя пассажирка «Мазды». Травмы также получил мужчина из «ГАЗели Некст», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.



Водитель «ГАЗели» место аварии покинул до прибытия сотрудников ГИБДД.