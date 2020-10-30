На трассе в Ростовской области два пассажира пострадали в массовом ДТП
В Октябрьском районе пострадали пассажиры авто, ставших участниками двойного ДТП. Авария произошла 1 ноября в 16:30 на трассе Новочеркасск - станица Багаевская.
На 25-м километре автодороги 24-летний водитель «ВАЗ-2121» врезался на «встречке» в «Ладу Гранту» под управлением 34-летнего шофера. От сильного удара «Гранту» отбросило на «Хонду», за рулем которой находился 58-летний мужчина.
- В результате аварии пострадали 27-летний пассажир ВАЗа и 32-летняя пассажирка «Лады», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.