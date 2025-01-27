Под Ростовом сгорел частный дом на площади 40 квадратов

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Под Ростовом-на-Дону произошел пожар в частном доме. Происшествие случилось 26 января.По предварительным данным, около 20:20 в доме по адресу: Сальская, 102 началось возгорание. Соседи вызвали пожарных. На место прибыли 14 человек на 4 спецмашинах. К этому времени пламя успело распространиться на 40 квадратных метрах. Пламя удалось полностью потушить к 21:40.В региональном ГУ МЧС сообщили, что хозяин дома был доставлен в больницу с высоким давлением. От пожара мужчина не пострадал. По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания.