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Под Ростовом сгорел частный дом на площади 40 квадратов

Под Ростовом сгорел частный дом на площади 40 квадратов
Под Ростовом-на-Дону произошел пожар в частном доме. Происшествие случилось 26 января.

По предварительным данным, около 20:20 в доме по адресу: Сальская, 102 началось возгорание. Соседи вызвали пожарных. На место прибыли 14 человек на 4 спецмашинах. К этому времени пламя успело распространиться на 40 квадратных метрах. Пламя удалось полностью потушить к 21:40.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что хозяин дома был доставлен в больницу с высоким давлением. От пожара мужчина не пострадал. По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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