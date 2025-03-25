Под Ростовом при взрыве в трехэтажном доме пострадал 22-летний парень

Фото управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района.

В поселке Верхнетемерницком при взрыве в многоквартирном доме пострадал 22-летний парень. ЧП произошло ночью 25 марта на улице Венеры, 24, в корпусе 7.По предварительным данным, ударной волной были повреждены двери пяти квартир и обшивка потолка в подъезде. На вызов приехали спасатели. Они обнаружили рядом с эпицентром взрыва местного жителя. Его с ожогами доставили в больницу Ростова.- Причиной взрыва не является утечка газа, - сообщили в управлении по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района.