УГИБДД по Ростовской области

Под Ростовом на трассе в ДТП с «перевертышем» пострадал ребенок. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области 8 декабря.В Мясниковском районе на скользкой дороге Чалтырь - Петровка «Лада Ларгус» сошла с проезжей части. Водитель не справился с управлением, и легковушка перевернулась.В салоне машины находился восьмилетний мальчик. В результате аварии ребенок был доставлен в больницу с многочисленными травмами.Сам автомобиль получил серьезные повреждения и стал похож на груду железа.