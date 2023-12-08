Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Под Ростовом на трассе в ДТП с «перевертышем» пострадал ребенок

Под Ростовом на трассе в ДТП с «перевертышем» пострадал ребенок
Под Ростовом на трассе в ДТП с «перевертышем» пострадал ребенок. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области 8 декабря.

В Мясниковском районе на скользкой дороге Чалтырь - Петровка «Лада Ларгус» сошла с проезжей части. Водитель не справился с управлением, и легковушка перевернулась.

В салоне машины находился восьмилетний мальчик. В результате аварии ребенок был доставлен в больницу с многочисленными травмами.

Сам автомобиль получил серьезные повреждения и стал похож на груду железа.
УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.