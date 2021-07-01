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На трассе в Ростовской области ребенок пострадал в ДТП с перевертышем

На трассе в Ростовской области ребенок пострадал в ДТП с перевертышем
На трассе в Ростовской области перевернулся ВАЗ. Авария произошла около 3 часов 3 июля.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 36-летний мужчина с 4-летним сыном ехал на «ВАЗ-2114» из Воронежской области. Он находился за рулем уже девять часов и в какой-то момент начал засыпать. В районе 115-го километра автодороги Элиста - Зимовники автомобиль, лишившись управления, слетел в кювет и опрокинулся.

- В ДТП пострадал 4-летний мальчик, - сообщили в ведомстве.

Ребенок находился на заднем сиденье в детском кресле. Иначе авария могла бы стать трагедией.

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