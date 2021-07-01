На трассе в Ростовской области ребенок пострадал в ДТП с перевертышем

На трассе в Ростовской области перевернулся ВАЗ. Авария произошла около 3 часов 3 июля.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 36-летний мужчина с 4-летним сыном ехал на «ВАЗ-2114» из Воронежской области. Он находился за рулем уже девять часов и в какой-то момент начал засыпать. В районе 115-го километра автодороги Элиста - Зимовники автомобиль, лишившись управления, слетел в кювет и опрокинулся.- В ДТП пострадал 4-летний мальчик, - сообщили в ведомстве.Ребенок находился на заднем сиденье в детском кресле. Иначе авария могла бы стать трагедией.