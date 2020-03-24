Под Ростовом на площади 500 квадратных метров горит камыш





В Азовском районе произошёл крупный ландшафтный пожар. Горение камыша происходит вдоль трассы Батайск – Ростов.



По данным ГУ МЧС Ростовской области, очаг возгорания находится у посёлка Усть-Койсуг рядом с садоводческим товариществом «Ягодка».

- Площадь пожара в данный момент составляет 500 квадратных метров, - сообщили в спасательном ведомстве. – На месте работают шесть единиц техники и 16 спасателей. Обстановка уточняется.







Последствия пожара ощущают на себе и жители Ростова. В течение всего дня, 26 марта, ростовчане жалуются на смог над городом. При этом в воздухе ощущается запах гари.

