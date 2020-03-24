Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Под Ростовом на площади 500 квадратных метров горит камыш

Под Ростовом на площади 500 квадратных метров горит камыш

В Азовском районе произошёл крупный ландшафтный пожар. Горение камыша происходит вдоль трассы Батайск – Ростов.

По данным ГУ МЧС Ростовской области, очаг возгорания находится у посёлка Усть-Койсуг рядом с садоводческим товариществом «Ягодка».
- Площадь пожара в данный момент составляет 500 квадратных метров, - сообщили в спасательном ведомстве. – На месте работают шесть единиц техники и 16 спасателей. Обстановка уточняется.



Последствия пожара ощущают на себе и жители Ростова. В течение всего дня, 26 марта, ростовчане жалуются на смог над городом. При этом в воздухе ощущается запах гари.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.