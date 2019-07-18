Под Ростовом мужчина едва не утонул, прыгнув в реку с пристани



В Аксае мужчина ударился головой, прыгая с пристани в реку. Травма едва не стала причиной трагедии.



Происшествие случилось в районе железнодорожного вокзала утром 20 июля. В единую дежурно-диспетчерскую службу позвонили очевидцы. Они рассказали, что мужчина прыгнул в воду с возвышенности и не всплыл на поверхность. Прибыв на место, сотрудники Аксайского спасательного подразделения нашли пострадавшего лежащим на берегу. По словам свидетелей, во время прыжка в Дон он ударился головой.

- Пострадавший был без сознания. Спасатели оказали ему доврачебную помощь, - рассказала специалист по связям с общественностью поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова. – Спасатели удалили воду из легких пострадавшего. Благодаря умелым действиям спасателей он пришел в сознание.



В автомобиль скорой помощи мужчина шёл своими ногами, поддерживаемый спасателями.



Кроме прочих травм, которые пловец получил, ныряя с пристани, у него были признаки утопления. Пострадавшего доставили в больницу.