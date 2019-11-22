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В Ростове на Зелёном острове ликвидировали крупный ландшафтный пожар

В Ростове на Зелёном острове ликвидировали крупный ландшафтный пожар
В донской столице ликвидировали крупный ландшафтный пожар. Возгорание произошло вечером 24 ноября.

Сообщение о загорании сухой растительности на Зелёном острове поступило в оперативные службы около 17 часов. Очаг пожара находился на улице Красноаксайской. Распространению огня способствовал сильный ветер. Пламя распространилось на площадь 300 квадратных метров. В 18:08 спасателям удалось локализовать огонь. Полностью пожар был ликвидирован в 18:38.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Причина возгорания устанавливается.

К тушению привлекались две единицы техники и восемь спасателей.

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