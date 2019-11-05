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Под Новошахтинском в столкновении двух авто пострадали мужчина и подросток

Под Новошахтинском в столкновении двух авто пострадали мужчина и подросток
На трассе Новошахтинск - Майский в аварии пострадали мужчина и 16-летний подросток. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 6 ноября на 889-м километре автодороги.

По предварительным данным, водитель «Лады» не уступил дорогу «двенадцатой» и допустил с ней столкновение. От удара «ВАЗ-2212» отбросило на пешеходный барьер.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области отметили, что в результате ЧП травмы получили водитель и 16-летний пассажира ВАЗа. Их госпитализировали.

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