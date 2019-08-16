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На Дону в столкновении двух авто пострадали четыре человека, в том числе 6-летний ребенок

На Дону в столкновении двух авто пострадали четыре человека, в том числе 6-летний ребенок
На трассе Семикаракорск – Большая Мартыновка в столкновении двух ВАЗов пострадали четыре человека. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 18 августа на 35-м километре автодороги.

По предварительным данным, 62-летний мужчина, управляя «ВАЗ-2107», не предоставил преимущества в движении 66-летнему водителю «ВАЗ-2115» и допустил с ним столкновение.

- В результате случившегося пострадали водитель и 6-летний пассажир «пятнадцатой», - рассказали в региональном отделе пропаганды УГИБДД. – Кроме того, травмы получили 30-летний и 54-летний пассажиры, находившиеся в салоне «семерки».

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