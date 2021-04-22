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Под Новочеркасском водитель и пассажир легковушки пострадали в ДТП

Под Новочеркасском водитель и пассажир легковушки пострадали в ДТП
В Ростовской области водитель и пассажир отечественной легковушки пострадали в ДТП. Авария произошла 25 апреля около шести часов вечера.

По предварительным данным, на участке автодороги Аксай — Большой Лог — Новочеркасск 25-летний парень за рулём «ВАЗ-211240», лишённый водительского удостоверения, занял неправильное расположение на дороге. Автомобилист разогнался, не успел затормозить и врезался во впереди движущееся авто.

- В результате ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗа, - сообщили в УГИБДД по региону.

По факту аварии проводится проверка.

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