Под Новочеркасском водитель и пассажир легковушки пострадали в ДТП
В Ростовской области водитель и пассажир отечественной легковушки пострадали в ДТП. Авария произошла 25 апреля около шести часов вечера.
По предварительным данным, на участке автодороги Аксай — Большой Лог — Новочеркасск 25-летний парень за рулём «ВАЗ-211240», лишённый водительского удостоверения, занял неправильное расположение на дороге. Автомобилист разогнался, не успел затормозить и врезался во впереди движущееся авто.
- В результате ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗа, - сообщили в УГИБДД по региону.
По факту аварии проводится проверка.