В Ростове водитель и пассажир «БМВ» пострадали в ДТП



В Ростове водитель «БМВ» врезался в столб, из-за чего пострадали два человека. Авария произошла на улице Сарьяна около 17 часов 21 апреля.



За рулём иномарки ехал 28-летний водитель. По предварительным данным, в районе дома № 84 он потерял управление. Иномарка выскочила на тротуар и врезалась в столб.



В ДТП пострадали водитель и 30-летний пассажир «БМВ».



- С травмами потерпевших доставили в больницу, - отметили в отделе пропаганды ГУ МВД России по Ростовской области.



По факту происшествия проводится проверка. Эксперты устанавливают все обстоятельства аварии.