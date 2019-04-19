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В Ростове водитель и пассажир «БМВ» пострадали в ДТП

В Ростове водитель и пассажир «БМВ» пострадали в ДТП
В Ростове водитель «БМВ» врезался в столб, из-за чего пострадали два человека. Авария произошла на улице Сарьяна около 17 часов 21 апреля.

За рулём иномарки ехал 28-летний водитель. По предварительным данным, в районе дома № 84 он потерял управление. Иномарка выскочила на тротуар и врезалась в столб.

В ДТП пострадали водитель и 30-летний пассажир «БМВ».

- С травмами потерпевших доставили в больницу, - отметили в отделе пропаганды ГУ МВД России по Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка. Эксперты устанавливают все обстоятельства аварии.

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