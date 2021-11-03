Под Новочеркасском неизвестные обстреляли приют для животных

Фото: приют «Дядя Феникс».

Под Новочеркасском неизвестные расстреляли собаку в приюте. Вооруженное нападение произошло 7 ноября в станице Грушевской.В тот вечер в приюте остался только один сотрудник. Руководитель зоозащитной организации Илья Нурутдинов и еще двое других помощников ненадолго уехали. Вскоре на территорию приюта пришли незваные гости - трое выпивших мужчин.- Мне позвонил сотрудник приюта и сказал, что они хотят со мной поговорить, - рассказал Rostov.ru Илья. - Я ответил, что буду минут через 20. А когда приехал, мужчин и след простыл. Первое, что я увидел, - тело Другана в центре приюта.Оказалось, что живодеры угрожали оружием и сотруднику. Однако причинить вред не рискнули. А вот убить доверчивого четвероногого не составило труда.- У нас тут много добрых псов, но Друган был самым добрым и контактным, - поделился зоозащитник. - Все собаки попрятались, когда пришли незнакомцы. А он, видимо, решил узнать их поближе и получил пулю.Другана команда «Дяди Феникса» подобрала, когда тот умирал от истощения. У пса гнило ухо с биркой, и был демодекоз. Он буквально не мог ходить. После длительного лечения и ухода, буквально пару месяцев назад, Друган начал вставать на ноги. Однако полностью реабилитироваться и найти любящую семью он не успел.По словам сотрудника, было два выстрела. Зоозащитники были уверены, что еще кого-то из животных могли ранить. Но, к счастью, остальные четвероногие остались целы.Илья сразу вызвал полицию и написал заявление. Предположительно, в собаку стреляли из карабина (прим. - облегченная винтовка с укороченным стволом). К счастью, в момент нападения было несколько очевидцев, которые смогли рассказать, как выглядели живодеры и на чем приехали.Пока зоозащитники разыскивали негодяев, те вернулись на место расправы и забрали труп пса. Вероятно, они пытались избавиться от возможных улик, которые могли бы указать на их причастность. Однако тело убитого Другана и место преступления успели снять на камеру.Возможно, эта ситуация привлечет больше внимания полиции, чем множество других эпизодов жестокого обращения с животными. Нападение с оружием на собак в приюте лишний раз показывает, к чему приводит безнаказанность живодеров.