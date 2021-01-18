В Новочеркасске неизвестные устроили стрельбу из винтовки по собаке

В Новочеркасске неизвестные подстрелили бездомную собаку. Очередной случай жестокого обращения с животными произошел в районе войсковой части (остановка «Автобат») 17 января. Об этом Rostov.ru рассказал руководитель зоозащитной организации Илья Нурутдинов.Раненая собака ползла вдоль дороги. Проезжавшая мимо семейная пара не смогла оставить в беде животное. Несчастного уложили в багажник и отвезли в ветклинику. Рентген показал, что в позвоночнике у животного находится пуля, из-за которой задняя часть четвероногого была парализована. Скорее всего, в собаку стреляли из винтовки. В Новочеркасске неизвестные садисты уже несколько месяцев отстреливают животных. Пока найти их не удалось.Врачи решили не удалять пулю из позвоночника. Ранение оказалось серьезным, но не фатальным. Вскоре пес встанет на ноги. Все, что необходимо для его выздоровления, - препараты, улучшающие проводимость нервных импульсов.Илья Нурутдинов, забравший раненого в свой приют, дал ему не только временный дом, но и кличку. Теперь пса зовут Кенни. Первое время животное будет передвигаться с помощью специальной коляски, которая крепится на туловище. Как только Кенни станет на лапы, ему начнут искать хозяев.