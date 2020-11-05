В Новочеркасске неизвестные отравили бездомную собаку

В центре Новочеркасска неизвестные отравили дворнягу. Об этом 7 ноября Rostov.ru рассказал руководитель зоозащитной организации Илья Нурутдинов.Местная жительница нашла пса днем 5 ноября, когда он уже бился в приступе судорог. От конвульсий собака ударялась головой о землю, прокусывая язык и губы. Животное даже не могло встать и лежало в собственных испражнениях. Женщина не смогла пройти мимо и обратилась за помощью в зоозащитную организацию.Когда защитники животных приехали на место, то поняли, что собака отравлена. Специалисты сразу вкололи реанимационные препараты, в частности, витамин В6, который является антидотом. Дворнягу отвезли в ветклинику, где животное несколько часов лежало под капельницами. Также четвероногому сделали щадящий медикаментозный наркоз.- Чтобы расслабились мышцы и прекратились судороги, пришлось сделать слабый наркоз, - рассказал Илья. - Более сильные препараты грозили усугубить ситуацию, так как любой наркоз в разной мере отравляет организм. Однако снять судороги было необходимо, иначе собака могла получить переломы, поэтому решили расслабить мышцы пса седативными препаратами.Сейчас трехгодовалый пёс Виктор находится на передержке, где ему продолжают оказывать медицинскую помощь и следят за самочувствием.- Виктором назвали, потому что надеялись, что он победит смерть, - поделился зоозащитник. - К счастью, ему уже стало лучше, даже аппетит небольшой появился. Если положительная динамика его состояния здоровья сохранится, собака выздоровеет.Однако Илья отметил, что в настоящее время у Виктора наблюдаются проблемы со зрением и печенью, вызванные отравлением. Через несколько дней животное снова отвезут на приём к ветеринару.Чем именно отравили собаку, пока не известно, но зоозащитники предполагают, что это «Тубазид» (препарат для лечения туберкулёза, особо опасный для собак). Обычно именно он вызывает такие серьёзные последствия.К слову, это не первое отравление в Новочеркасске. По словам зоозащитников, подобное случается нередко, но именно в центре города собак травят чаще всего. Лишь за последние две недели отравление Виктора стало третьим. К счастью, организация по защите животных успела своевременно оказать помощь пострадавшим.Однако спасти жизнь животным удается не всегда. К тому же вместо того, чтобы покупать отраву для животных, лучше направить силы и сделать все возможное, чтобы у региона появился полноценный приют, где бездомные четвероногие наконец обрели бы крышу над головой.