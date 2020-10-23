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В Ростовской области неизвестный расчленил собаку и оставил труп висеть на дереве

В Ростовской области неизвестный расчленил собаку и оставил труп висеть на дереве
В донском регионе неизвестный убил собаку, расчленил ее, а труп оставил висеть на дереве. Происшествие случилось 22 октября в хуторе Веселом Аксайского района. Об этом Rostov.ru рассказал руководитель зоозащитной организации Илья Нурутдинов.

Труп животного, оставленный на дереве, обнаружили местные жители. Хуторяне и даже местный депутат неоднократно звонили в администрацию, чтобы забрать труп животного.

- Расчлененного пса убрали только спустя несколько дней. Все это время мимо трупа животного дети ходили в школу, - пожаловался на бездействие местных властей зоозащитник.

Как выяснилось, подобное происшествие в этом хуторе уже случалось. Периодически местные жители замечают выпотрошенных собак со срезанным мясом, при этом живодеры до сих пор остаются безнаказанным.

Илья добавил, что на этот раз зоозащитники намерены обратиться в полицию, чтобы прекратить зверские издевательства над животными.

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