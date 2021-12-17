Под Новочеркасском 25-летний водитель иномарки пострадал в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

Под Новочеркасском произошла авария с двумя иномарками. ДТП случилось ночью 20 декабря в поселке Персиановском.По предварительной информации, 25-летний парень за рулем «Опель Вектра» ехал по улице Школьной. Он выехал на встречную полосу, по которой двигался «Киа Рио». Автомобилисты не смогли избежать столкновения. В районе дома №7А машины врезались, разлетевшись в стороны от сильного удара. Обе легковушки получили механические повреждения - у них полностью смяты бамперы, крышки капотов и практически все передние части.- В результате аварии водитель «Опеля» получил травмы, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.О состоянии 35-летнего автомобилиста, находившегося в «Киа», в ведомстве не сообщили. Вероятно, мужчина получил лишь синяки и царапины.