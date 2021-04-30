В Каменске 16-летний парень пострадал в аварии с двумя иномарками
В Каменске-Шахтинском 16-летний парень пострадал в ДТП. Авария произошла 4 мая около 8 часов.
По предварительной информации, 51-летний водитель «Киа Спектра» ехал по улице Красной. В районе дома № 42 он оказался слишком близко к попутному авто «Фольксваген Пассат». Иномарки столкнулись. От сильного удара обе машины получили механические повреждения.
- В результате аварии пострадали пассажиры «Киа» - 16-летний парень и 38-летняя женщина, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.