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В Каменске 16-летний парень пострадал в аварии с двумя иномарками

В Каменске 16-летний парень пострадал в аварии с двумя иномарками
В Каменске-Шахтинском 16-летний парень пострадал в ДТП. Авария произошла 4 мая около 8 часов.

По предварительной информации, 51-летний водитель «Киа Спектра» ехал по улице Красной. В районе дома № 42 он оказался слишком близко к попутному авто «Фольксваген Пассат». Иномарки столкнулись. От сильного удара обе машины получили механические повреждения.

- В результате аварии пострадали пассажиры «Киа» - 16-летний парень и 38-летняя женщина, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.

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