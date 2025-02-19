Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека: двое водителей иномарок и один ребенок. Авария произошла поздно вечером 18 февраля в Таганроге.Около восьми часов вечера рядом с домом № 46/2 на улице Транспортной 33-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай Солярис», собиралась выполнить левый поворот на улицу Кузнечную. В это время на дороге находился 33-летний водитель «Фольксвагена Кедди». Несмотря на то, что женщина должна была предоставить дорогу, она все же совершила левый поворот. В результате этого маневра встречный автомобиль, движущийся на высокой скорости, столкнулся с её машиной.Согласно данным, предоставленным Госавтоинспекцией Ростовской области, в результате аварии пострадали 10-летний пассажир, 33-летняя водитель «Хендай», а также 33-летний водитель «Фольксвагена». Все пострадавшие были госпитализированы.