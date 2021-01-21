Под Азовом в массовом ДТП с бензовозом пострадали двое

Под Азовом в массовом ДТП с бензовозом пострадали два человека. Авария произошла на трассе в поселке Овощном вечером 22 января.Предварительно, водитель большегруза «Скания Р380» не выдержал безопасную дистанцию и влетел в «Пежо-206».В этот момент легковушка остановилась перед поворотом налево. После столкновения иномарка врезалась в двигающийся во встречном направлении «Хендай Солярис».- В результате ДТП пострадали 33-летний водитель «Пежо-206» и 29-летняя пассажирка «Хендай Солярис», - рассказал инспектор БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков. - С травмами их госпитализировали.