Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области водитель и пассажирка иномарки пострадали в ДТП

В Ростовской области водитель и пассажирка иномарки пострадали в ДТП
В результате столкновения двух иномарок в Белой Калитве пострадали два человека. Авария произошла 13 октября на улице Машиностроительной примерно в 8 часов.

По предварительной информации, в районе дома номер 6/3 водитель за рулем «Форда Фокуса» двигался с небезопасной скоростью. Он не справился с управлением и врезался в «Хендай Акцент», который ехал во встречном направлении.

- В результате столкновения 36-летний водитель и 38-летняя пассажирка «Хендай» пострадали. Их госпитализировали в больницу с различными травмами, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.