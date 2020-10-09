В Ростовской области водитель и пассажирка иномарки пострадали в ДТП

В результате столкновения двух иномарок в Белой Калитве пострадали два человека. Авария произошла 13 октября на улице Машиностроительной примерно в 8 часов.По предварительной информации, в районе дома номер 6/3 водитель за рулем «Форда Фокуса» двигался с небезопасной скоростью. Он не справился с управлением и врезался в «Хендай Акцент», который ехал во встречном направлении.- В результате столкновения 36-летний водитель и 38-летняя пассажирка «Хендай» пострадали. Их госпитализировали в больницу с различными травмами, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.