Жительница Ростовской области зарезала своего 68-летнего сожителя



На Дону по подозрению в расправе над своим сожителем задержана 45-летняя жительница Веселовского района.



Преступление произошло 5 января в одном из посёлков района. В больницу доставили 68-летнего мужчину с ножевым ранением. Врачи несколько часов боролись за жизнь пациента, но, несмотря на усилия медиков, он скончался.



Главной подозреваемой в расправе над пенсионером стала его сожительница, пишет DonDay.ru. Когда женщину задержали, она рассказала об обстоятельствах случившегося. Накануне вместе с сожителем они распивали спиртное. Во время застолья между сожителями завязалась ссора. Женщина схватила со стола нож и ударила им в живот супруга.



В прокуратуре Веселовского района рассказали, что подозреваемая задержана и помещена под стражу. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».