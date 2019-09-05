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В Шахтах задержали мужчину по подозрению в убийстве 8-летней давности

В Шахтах задержали мужчину по подозрению в убийстве 8-летней давности
В Шахтах задержали мужчину по подозрению в убийстве, совершенном восемь лет назад. Правоохранители установили личности преступника и его жертвы. Об этом сообщает DonDay Шахты.

Труп женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в декабре 2011 года. Тело было завернуто в полиэтиленовую пленку и синтетический мешок. После этого возбудили уголовное дело, однако его расследование несколько раз приостанавливалось. Личность погибшей долгое время не могли установить.

В начале сентября правоохранители выяснили, кем была женщина. После этого удалось установить личность и предполагаемого преступника. Им оказался 31-летний местный житель.

После ареста подозреваемый дал признательные показания. По его словам, он задушил свою знакомую в ходе ссоры. В настоящее время он находится под стражей. Расследование продолжается.

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