По факту смерти ребёнка в больнице Новочеркасска возбуждено уголовное дело



Следственный отдел по Новочеркасску возбудил уголовное дело по факту смерти ребёнка в больнице.



По предварительным данным, 15 ноября двухлетнего мальчика с высокой температурой госпитализировали в Специализированную инфекционную больницу Новочеркасска. Через два дня состояние малыша ухудшилось. В связи с этим 17 ноября было принято решение о переводе ребёнка в Детскую городскую больницу Новочеркасска. По дороге в медучреждение мальчик скончался в машине скорой.

- Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области полковник юстиции Галина Гагалаева. - В настоящее время назначено проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы.



В процессе исследования будет установлена причина смерти ребенка, а также связь между действиями конкретных медработников и наступившими тяжкими последствиями.



Расследование уголовного дела продолжается.