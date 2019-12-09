По факту смерти 2-летнего ребёнка в больнице Ростова возбуждено уголовное дело



Следственное управление по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту смерти 2-летнего ребёнка в больнице.



Маленький Ваня Богомолов скончался 6 сентября в детской областной больнице. Малыша госпитализировали за два месяца до этого в инфекционное отделение. С каждым днём, проведённым на больничной койке, состояние ребёнка ухудшалось. В результате лечения маленький пациент попал в реанимацию. Сердце ребенка останавливалось дважды. В первый раз после остановки сердце мальчика удалось запустить, во второй раз – нет.



Родители утверждают, что врачи оказывали малышу неквалифицированную помощь, допустили критические врачебные ошибки при назначении лечения. Они обратились в следственные органы.



Была начата проверка. По её результатам возбуждено уголовное дело.



- Следователем назначено проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой будет установлена причина смерти ребенка, а также причинно-следственная связь между действиями врачей и наступившими тяжкими последствиями, - прокомментировали в следственном управлении СКР по Ростовской области.



Вместе с тем родители самостоятельно пытаются выяснить, какие действия или бездействие врачей привели к смерти сына. Они направили обращение в Комиссию при Президенте России по делам инвалидов, изучают имеющиеся результаты первоначальной экспертизы, сопоставляют факты и хронометраж трагических событий.



- Я понимаю, что доказать вину медицинских работников в гибели моего сына будет достаточно сложно, - отмечает Виталий Богомолов. - Мы потеряли самого маленького родного человечка, который так хотел жить и боролся до последнего, несмотря на сомнительные методы лечения медицинских работников ОДКБ Ростова-на-Дону.