- По предварительным данным, в помещении дома имелось печное отопление, а на момент возникновения пожара ребёнок находился в доме один, - добавили в ведомстве.

Фото: СУ СК по Ростовской области

По факту гибели ребенка при пожаре в Батайске заведено уголовное дело. Об этом проинформировали в СУ СК по Ростовской области.Трагедия произошла 21 февраля в ДНТ «Дружба». Пламя разгорелось в доме на улице Ивовой. Огонь успел распространиться на 60 квадратов. Пожар унес жизнь семилетней девочки.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На текущий момент выясняются все обстоятельства рокового пожара.