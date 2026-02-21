Новости
По факту гибели ребенка при пожаре в Батайске заведено уголовное дело

По факту гибели ребенка при пожаре в Батайске заведено уголовное дело. Об этом проинформировали в СУ СК по Ростовской области.

Трагедия произошла 21 февраля в ДНТ «Дружба». Пламя разгорелось в доме на улице Ивовой. Огонь успел распространиться на 60 квадратов. Пожар унес жизнь семилетней девочки.

- По предварительным данным, в помещении дома имелось печное отопление, а на момент возникновения пожара ребёнок находился в доме один, - добавили в ведомстве.


По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На текущий момент выясняются все обстоятельства рокового пожара.
Фото: СУ СК по Ростовской области
