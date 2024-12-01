В Милютинском районе по факту гибели младенца и двух взрослых в пожаре возбудили уголовное дело

Фото: ГУ МЧС по РО

В Милютинском районе по факту гибели при пожаре троих человек возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.В хуторе Старокузнецове 30 ноября около 19:30 произошла трагедия. Женщина оставила своего семимесячного ребенка дома с двумя девушками и мужчиной. Сама отправилась в магазин за продуктами.Когда она вернулась, ее охватил ужас. Спасатели сообщили ей, что в результате пожара в доме погиб ее ребенок. Из огня удалось выбраться только одной девушке, остальные не спаслись.Пожар тушили 10 огнеборцев и три спецмашины на площади 60 квадратных метров.Как сообщили в Следственном комитете региона, на месте работают следователи и криминалисты. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».