В Ростовской области по факту смерти ребенка во время пожара возбудили уголовное дело
В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту гибели четырёхлетнего ребёнка в результате пожара. Трагедия случилась 25 июня в хуторе Мокрый Лог Октябрьского района.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка. В доме в этот момент находились мать и двое её детей — годовалый и четырёхлетний сыновья.
Женщина почувствовала запах дыма и сразу же, взяв детей, направилась к окну. Сначала она спасла младшего ребёнка, а когда вернулась за старшим, было уже слишком поздно. Пламя охватило весь дом.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту гибели четырёхлетнего мальчика. Дело будет расследоваться по статье «Причинение смерти по неосторожности».
- Ход и результаты расследования дела взяты прокуратурой на контроль, — сообщили в прокуратуре Ростовской области.