В Ростовской области по факту смерти ребенка во время пожара возбудили уголовное дело

Фото: СУ СК по Ростовской области

В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту гибели четырёхлетнего ребёнка в результате пожара. Трагедия случилась 25 июня в хуторе Мокрый Лог Октябрьского района.По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка. В доме в этот момент находились мать и двое её детей — годовалый и четырёхлетний сыновья.Женщина почувствовала запах дыма и сразу же, взяв детей, направилась к окну. Сначала она спасла младшего ребёнка, а когда вернулась за старшим, было уже слишком поздно. Пламя охватило весь дом.Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту гибели четырёхлетнего мальчика. Дело будет расследоваться по статье «Причинение смерти по неосторожности».- Ход и результаты расследования дела взяты прокуратурой на контроль, — сообщили в прокуратуре Ростовской области.