Пьяный водитель протаранил шесть машин в Батайске и сбежал с места ДТП

В Батайске подвыпивший водитель устроил массовое ДТП. Авария случилась 28 июня на улице Октябрьской.По предварительным данным, молодой водитель за рулём «Хендай Акцент» не справился с управлением. Легковушка протаранила несколько машин на стоянке. Всего в результате происшествия оказались повреждены шесть машин, пишет battime.ru.Момент происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как после столкновения из «Хендай Акцент» выходят двое молодых людей и направляются в том направлении, откуда приехали.Как стало известно, автомобиль, на котором катался нарушитель, зарегистрирован на его мать. Сам молодой человек в страховку не вписан.