Пьяный водитель протаранил шесть машин в Батайске и сбежал с места ДТП
В Батайске подвыпивший водитель устроил массовое ДТП. Авария случилась 28 июня на улице Октябрьской.
По предварительным данным, молодой водитель за рулём «Хендай Акцент» не справился с управлением. Легковушка протаранила несколько машин на стоянке. Всего в результате происшествия оказались повреждены шесть машин, пишет battime.ru.
Момент происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как после столкновения из «Хендай Акцент» выходят двое молодых людей и направляются в том направлении, откуда приехали.
- Водитель не справился с управлением. В момент ДТП он был в состоянии алкогольного опьянения. Он сбежал с места аварии и прибыл только сегодня. На него составлен протокол за оставление места происшествия. Все материалы по делу буду направлены в суд, - рассказал начальник отдела УГИБДД по Батайску Сергей Федоров.
Как стало известно, автомобиль, на котором катался нарушитель, зарегистрирован на его мать. Сам молодой человек в страховку не вписан.