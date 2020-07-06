Пьяная жительница Ростовской области пыталась отрезать половой орган 6-летнему пасынку
Вопиющий случай произошёл в одном из районов Ростовской области. Пьяная 32-летняя женщина пыталась отрезать половой орган 6-летнему пасынку.
Происшествие случилось в Кашарском районе 6 июля. Выпившая мачеха стала ругать ребёнка за то, что он мешал ей отдыхать. Она сначала избила школьника, после чего схватилась за нож, сообщает DonDay.ru. Женщина попыталась отрезать мальчику половой орган. Ребёнок смог вырваться из рук неадекватной мачехи, но она успела нанести ему порезы. С резаными ранами его доставили в больницу.
Известно, что дончанка была лишена родительских прав в отношении пятерых своих детей. Однако это не помешало ей родить от нового мужчины ещё двоих детей.
После того, как мальчик попал в больницу, о случившемся стало известно в правоохранительных органах. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.
- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиненное мальчику резаное повреждение расценивается как повлекшее легкий вред здоровью, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.
В прокуратуре Ростовской области сообщили, что начата проверка причин, обстоятельств и условий произошедшего, а также полноты выполнения родителями, органами системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних своих функций.