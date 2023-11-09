Внутри горящего дома в центре Ростова оказался человек

Фото: Ростов ру.

Спасатели продолжают тушить пожар в доходном доме Николая Парамонова на улице Социалистической. Несмотря на то, что дом полностью расселен, внутри оказался человек.Мужчина находился на четвертом этаже здания. Когда начался пожар, он подошел к окну и попытался выбраться из горящего дома. Спасатели увидели его и поспешили на помощь. Они проложили к нему лестницу и помогли спуститься вниз. Он не пострадал. Предварительно горожанин - лицо без определенного места жительства.Сейчас на месте продолжают работать спасатели. Участок улицы от Кировского до Чехова перекрыли для движения транспорта.Буквально одним днем ранее также в центре Ростова на улице Темерницкой горел дом 1879 года постройки.