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Внутри горящего дома в центре Ростова оказался человек

Внутри горящего дома в центре Ростова оказался человек
Спасатели продолжают тушить пожар в доходном доме Николая Парамонова на улице Социалистической. Несмотря на то, что дом полностью расселен, внутри оказался человек.

Мужчина находился на четвертом этаже здания. Когда начался пожар, он подошел к окну и попытался выбраться из горящего дома. Спасатели увидели его и поспешили на помощь. Они проложили к нему лестницу и помогли спуститься вниз. Он не пострадал. Предварительно горожанин - лицо без определенного места жительства.

Сейчас на месте продолжают работать спасатели. Участок улицы от Кировского до Чехова перекрыли для движения транспорта.

Буквально одним днем ранее также в центре Ростова на улице Темерницкой горел дом 1879 года постройки.
Фото: Ростов ру.
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