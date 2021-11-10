Пассажирка ВАЗа погибла в ДТП на трассе в Ростовской области

Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области 63-летняя пассажирка ВАЗа погибла в ДТП на 1-м километре соединительной дороги к поселку Кадамовскому от трассы Новочеркасск – Багаевская. Происшествие случилось около полудня 12 ноября.Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 31-летний водитель ВАЗа не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги влево и врезался в дерево.От удара пенсионерка, которая была на пассажирском сиденье, получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте происшествия. Автомобилиста доставили в БСМП Новочеркасска.