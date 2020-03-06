От подрыва мины недалеко от границы Украины и Ростовской области пострадали двое



Рядом с границей Луганской Народной Республики и Ростовской области разорвалась мина. В результате происшествие пострадали два человека. Инцидент произошёл 10 марта пол посёлком Николаевка Луганской области.



О случившемся сообщается в отчёте специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. В результате подрыва мины получили ранения мужчина и женщина. О том, насколько сильно они пострадали, информации нет. Скорее всего, потерпевшие были мирными жителями.