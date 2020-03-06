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От подрыва мины недалеко от границы Украины и Ростовской области пострадали двое

От подрыва мины недалеко от границы Украины и Ростовской области пострадали двое
Рядом с границей Луганской Народной Республики и Ростовской области разорвалась мина. В результате происшествие пострадали два человека. Инцидент произошёл 10 марта пол посёлком Николаевка Луганской области.

О случившемся сообщается в отчёте специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. В результате подрыва мины получили ранения мужчина и женщина. О том, насколько сильно они пострадали, информации нет. Скорее всего, потерпевшие были мирными жителями.

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