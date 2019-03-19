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Два человека пострадали в результате ДТП в Ростовской области

Два человека пострадали в результате ДТП в Ростовской области
В Ростовской области в результате ДТП с участием иномарок пострадали два человека. Инцидент произошёл на трассе Ростов - Таганрог 21 марта около 19:30.

По предварительной информации, столкнулись автомобили «Хендай Сантафе» и «Хендай Акцент». При ДТП два человека получили травмы.

- Бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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