Два человека пострадали в результате ДТП в Ростовской области
В Ростовской области в результате ДТП с участием иномарок пострадали два человека. Инцидент произошёл на трассе Ростов - Таганрог 21 марта около 19:30.
По предварительной информации, столкнулись автомобили «Хендай Сантафе» и «Хендай Акцент». При ДТП два человека получили травмы.
- Бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.