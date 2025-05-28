От ожогов на пожаре в Ростовской области погиб 67-летний мужчина
В Ростовской области 27 мая произошла трагическая гибель 67-летнего мужчины в результате пожара. Инцидент случился в Октябрьском районе.
Вечером того дня на улице Советской вспыхнула пристройка, примыкающая к частному домовладению. Огонь быстро распространился, охватив площадь 13 квадратных метров.
На место происшествия оперативно прибыли 12 огнеборцев, задействовав три пожарные машины. К несчастью, спасатели МЧС обнаружили в охваченном пламенем доме тело погибшего 67-летнего мужчины.
По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС по Ростовской области, причиной смерти мужчины стали полученные им ожоги.