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От ожогов на пожаре в Ростовской области погиб 67-летний мужчина

От ожогов на пожаре в Ростовской области погиб 67-летний мужчина

В Ростовской области 27 мая произошла трагическая гибель 67-летнего мужчины в результате пожара. Инцидент случился в Октябрьском районе.

Вечером того дня на улице Советской вспыхнула пристройка, примыкающая к частному домовладению. Огонь быстро распространился, охватив площадь 13 квадратных метров.

На место происшествия оперативно прибыли 12 огнеборцев, задействовав три пожарные машины. К несчастью, спасатели МЧС обнаружили в охваченном пламенем доме тело погибшего 67-летнего мужчины.

По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС по Ростовской области, причиной смерти мужчины стали полученные им ожоги.
Фото: ГУ МЧС РО
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