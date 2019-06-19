Один погиб, один пострадал в столкновении четырёх машин на трассе Ростов - Волгодонск



Массовое ДТП произошло на трассе Ростов – Волгодонск. В результате аварии один человек погиб, один пострадал. Происшествие случилось 22 июня около 10 часов.



По предварительным данным, на 49-м километре автодороги столкнулись четыре машины: «Тойота Рав 4», «Тойота Каролла», «Лада Калина» и «Черри».



В результате аварии на месте скончался 46-летний водитель «Черри». Владелец «Тойоты Рав 4», 57-летний мужчина, получил травмы. Сотрудники скорой помощи доставили его в больницу.



- По факту ДТП проводится проверка, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.