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Один погиб, один пострадал в столкновении четырёх машин на трассе Ростов - Волгодонск

Один погиб, один пострадал в столкновении четырёх машин на трассе Ростов - Волгодонск
Массовое ДТП произошло на трассе Ростов – Волгодонск. В результате аварии один человек погиб, один пострадал. Происшествие случилось 22 июня около 10 часов.

По предварительным данным, на 49-м километре автодороги столкнулись четыре машины: «Тойота Рав 4», «Тойота Каролла», «Лада Калина» и «Черри».

В результате аварии на месте скончался 46-летний водитель «Черри». Владелец «Тойоты Рав 4», 57-летний мужчина, получил травмы. Сотрудники скорой помощи доставили его в больницу.

- По факту ДТП проводится проверка, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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