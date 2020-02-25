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На трассе в Ростовской области при столкновении трёх машин погиб один человек

На трассе в Ростовской области при столкновении трёх машин погиб один человек
В Ростовской области в аварии с участием трёх автомобилей погиб один человек. ДТП произошло на трассе Ростов - Семикаракорск - Волгодонск около полудня 27 февраля.

На повороте к посёлку Дивный столкнулись «Рено Логан», «ВАЗ-2114» и «Хендай Акцент».
- В результате аварии погиб один человек, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Информация уточняется.

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