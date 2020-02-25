На трассе в Ростовской области при столкновении трёх машин погиб один человек



В Ростовской области в аварии с участием трёх автомобилей погиб один человек. ДТП произошло на трассе Ростов - Семикаракорск - Волгодонск около полудня 27 февраля.



На повороте к посёлку Дивный столкнулись «Рено Логан», «ВАЗ-2114» и «Хендай Акцент».

- В результате аварии погиб один человек, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Информация уточняется.