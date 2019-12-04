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Один человек пострадал при возгорании машины на трассе в Ростовской области

Один человек пострадал при возгорании машины на трассе в Ростовской области
Фото: penzasmi.ru
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области при возгорании автомобиля пострадал один человек. ЧП произошло в Миллеровском районе 5 декабря.

По информации донского управления МЧС, сообщение о воспламенении «Лады Приоры» на 825-м километре автодороги поступило в 16:39. На место происшествия выехали пять спасателей и две единицы техники. К моменту их прибытия легковушка горела на площади четыре квадратных метра.

Пожарным понадобилось порядка 15 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате происшествия пострадал водитель «Лады». Причина пожара устанавливается.

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