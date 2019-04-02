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При возгорании КамАЗа на трассе М-4 «Дон» пострадал водитель

При возгорании КамАЗа на трассе М-4 «Дон» пострадал водитель
На трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области загорелся КамАЗ. Возгорание произошло около четырёх часов утра 3 апреля на 990-м километре автодороги.

Огонь быстро распространился по периметру грузовика. По данным ГУ МЧС Ростовской области, площадь пожара составила шесть квадратных метров.

В результате происшествия пострадал 54-летний водитель КамАЗа.
- Мужчина получил ожоги рук, - сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

К тушению привлекались пять спасателей и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

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