При возгорании КамАЗа на трассе М-4 «Дон» пострадал водитель
На трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области загорелся КамАЗ. Возгорание произошло около четырёх часов утра 3 апреля на 990-м километре автодороги.
Огонь быстро распространился по периметру грузовика. По данным ГУ МЧС Ростовской области, площадь пожара составила шесть квадратных метров.
В результате происшествия пострадал 54-летний водитель КамАЗа.
- Мужчина получил ожоги рук, - сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.
К тушению привлекались пять спасателей и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.