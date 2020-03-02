Один человек пострадал при ДТП в Азове
В Азове Ростовской области случилось ДТП с пострадавшим. Авария произошла на улице Васильева 4 марта около 7:30.
На перекрёсток выехал 60-летний мужчина на «Митсубиси Аутлендер». По предварительным данным, он не уступил дорогу водителю «Шевроле Нива». В результате иномарки столкнулись.
- Водитель «Шевроле» получил травмы, - прокомментировал инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.
На место выезжали сотрудники скорой помощи. Пострадавшего доставили в больницу.