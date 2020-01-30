Водитель иномарки сбил ребёнка на «зебре» в Ростовской области
Школьник пострадал в результате ДТП в Ростовской области. Происшествие случилось в селе Самарском Азовского района 4 февраля.
По предварительным данным, 30-летний водитель «Хендай» двигался по улице Промышленной. Мужчина не заметил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате ДТП школьник получил травмы, - рассказал инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.
Пострадавшего ребёнка доставили в больницу. По факту происшествия проводится проверка.