В Шахтах после пожара на мусорном полигоне взяли пробы воздуха

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В городе Шахты Ростовской области тушат пожар на мусорном полигоне. Пламя разгорелось 26 августа, его не могут потушить до сих пор.Как сообщает DonDay со ссылкой на администрацию города, специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздушной среды для определения концентрации отравляющих веществ в воздухе.В ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что для тушения огня привлекали 16 единиц техники и 20 спасателей. Открытый очаг локализовали в 02:46. В настоящее время ведется работа по отсыпке и проливке площади. Причины пожара выясняют.Отметим, что жители поселков Красина и Каменоломни сетуют на сильнейшую вонь от огня и мусора. У людей наблюдается першение в горле и слезоточивость глаз. Горожане даже не могут открыть окна.