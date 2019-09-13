Мужчину с ножевым ранением нашли в собственном доме в Ростовской области
В Ростовской области в частном доме нашли труп мужчины. Случай произошёл в городе Новошахтинске 16 сентября.
Тело 37-летнего местного жителя обнаружили в одном из частных домов. На нём имелись следы насильственной смерти, сообщает DonDay.ru. В районе груди у новошахтинца были колото-резаные раны.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. Предположительно, смерть наступила из-за сильной потери крови в результате ранения.
В доме работала следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти жителя Новошахтинска.