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На рынке в Новошахтинске нашли труп мужчины

На рынке в Новошахтинске нашли труп мужчины
Фото: www.sq.com.ua
В городе Новошахтинске нашли труп мужчины. Тело обнаружили на улице Ленинградской утром 16 декабря.

Неизвестного мужчину без признаков жизни обнаружили местные жители на территории продуктового рынка, пишет DonDay.ru. Прохожие вызвали полицию и «скорую». По предварительным данным, на теле не обнаружены признаки насильственной смерти.

Личность мужчины пока не установлена. По факту смерти неизвестного начата проверка.

Труп направили на экспертизу, которая должна установить точную причину смерти.

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