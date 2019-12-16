На рынке в Новошахтинске нашли труп мужчины
Фото: www.sq.com.ua
В городе Новошахтинске нашли труп мужчины. Тело обнаружили на улице Ленинградской утром 16 декабря.
Неизвестного мужчину без признаков жизни обнаружили местные жители на территории продуктового рынка, пишет DonDay.ru. Прохожие вызвали полицию и «скорую». По предварительным данным, на теле не обнаружены признаки насильственной смерти.
Личность мужчины пока не установлена. По факту смерти неизвестного начата проверка.
Труп направили на экспертизу, которая должна установить точную причину смерти.