Во время перестрелки в Ростовской области убили молодого человека



Молодой человек погиб в результате перестрелки в городе Белая Калитва Ростовской области. Случай произошёл вечером 2 сентября недалеко от железнодорожного вокзала.



Громкий конфликт произошёл между двумя группировками. Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на источник, в ходе разборок один из участников подтасовки достал «обрез». Он выстрелил в 25-летнего Вячеслава А. Он полученного «огнестрела» потерпевший скончался на месте происшествия. Затем злоумышленник скрылся.



По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас специалисты занимаются розыском подозреваемых. Введён план «Перехват».



Известно, что погибший был ранее судим за тяжкие преступления. Недавно он вышел на свободу из мест лишения свободы.